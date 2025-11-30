Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 13:28 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:28
        Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ali Fidan (82) idaresindeki 42 U 2125 plakalı otomobil, Doğanhisar-Akşehir kara yolu Engilli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrollerde sürücü Ali Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

