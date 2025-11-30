Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Fidan (82) idaresindeki 42 U 2125 plakalı otomobil, Doğanhisar-Akşehir kara yolu Engilli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde sürücü Ali Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
