        Konya Haberleri

        DSİ Seydişehir'de drenaj kanallarını temizledi

        Devlet Su İşleri (DSİ) Konya'nın Seydişehir ilçesinde, drenaj ve kanal temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 12:15 Güncelleme: 30.11.2025 - 12:17
        DSİ Seydişehir'de drenaj kanallarını temizledi
        Devlet Su İşleri (DSİ) Konya'nın Seydişehir ilçesinde, drenaj ve kanal temizliği yaptı.

        Gölyüzü Mahallesi'ndeki tahliye ve drenaj kanallarında temizlik çalışması yapan ekipler, bu çalışmalarla bölgede su akışını güvenli hale getirirken tarım alanlarının korunması ve taşkın riskinin azaltılmasını sağlamış olacak.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Konya Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Seydişehir ilçesi Gölyüzü Mahallesinde idari imkanlar çerçevesinde iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında drenaj ve tahliye kanallarının düzenli bakımının hem taşkın riskinin azaltılması hem de tarım arazilerinin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Yapılan çalışma sayesinde bölgedeki suyun sağlıklı şekilde tahliye edilmesi ve olası birikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

