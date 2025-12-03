Beyşehir'de proje okul müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Liselerde Bilim Uygulamaları" temalı toplantı gerçekleştirildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Liselerde Bilim Uygulamaları" temalı toplantı gerçekleştirildi.
Beyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi'nde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aynur Türkoğlu'nun başkanlığında düzenlenen programa, Konya'da bulunan proje okullarının müdürleri katıldı.
Türkoğlu toplantıda, Konya genelinde yürütülecek bilim uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da okullar arasında bilimsel işbirliğinin önemine dikkat çekerek, katılımcılara teşekkür etti.
Toplantı, nisan ve mayısta hayata geçirilecek "Lise Bilim Uygulamaları" faaliyetlerinin planlamasıyla sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.