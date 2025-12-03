MHP Konya İl Başkanı Karaarslan Hüyük ilçesini ziyaret etti
MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri kapsamında Hüyük ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
İş yeri sahipleri ve ilçe sakinleriyle bir araya gelen Karaaslan, talep ve önerilerini dinledi.
Programa, MHP Konya İl teşkilat üyeleri ve MHP Hüyük İlçe Başkanı Hatice Ülkar İmdat katıldı.
İlçe ziyaretlerinin devam edeceği bildirildi.
