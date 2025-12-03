Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        MHP Konya İl Başkanı Karaarslan Hüyük ilçesini ziyaret etti

        MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri kapsamında Hüyük ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:26 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Konya İl Başkanı Karaarslan Hüyük ilçesini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri kapsamında Hüyük ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        İş yeri sahipleri ve ilçe sakinleriyle bir araya gelen Karaaslan, talep ve önerilerini dinledi.

        Programa, MHP Konya İl teşkilat üyeleri ve MHP Hüyük İlçe Başkanı Hatice Ülkar İmdat katıldı.

        İlçe ziyaretlerinin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de proje okul müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi
        Beyşehir'de proje okul müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi
        Akşehir'de 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri
        Akşehir'de 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri
        Konya ve Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlikler y...
        Konya ve Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlikler y...
        NEÜ ile TÜİK arasında iş birliği toplantısı gerçekleştirildi
        NEÜ ile TÜİK arasında iş birliği toplantısı gerçekleştirildi
        Ambulans şoförleri, teknik sürüşlerini geliştirmek için ralli yaptı
        Ambulans şoförleri, teknik sürüşlerini geliştirmek için ralli yaptı
        Akşehir'de motosiklet hırsızı tutuklandı
        Akşehir'de motosiklet hırsızı tutuklandı