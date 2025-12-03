MHP Konya İl Başkanı Karaarslan Hüyük ilçesini ziyaret etti

İş yeri sahipleri ve ilçe sakinleriyle bir araya gelen Karaaslan, talep ve önerilerini dinledi.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri kapsamında Hüyük ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.