Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Mevlana, farklı inanç ve kültürden insanları "Huzur Vakti" temasıyla buluşturacak

        SERHAT ÇETİNKAYA - Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, 7-17 Aralık'ta "Huzur Vakti" temasıyla Konya'da gerçekleştirilecek etkinliklerde, dünyanın dört bir yanından gelenler aynı manevi atmosferi paylaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mevlana, farklı inanç ve kültürden insanları "Huzur Vakti" temasıyla buluşturacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERHAT ÇETİNKAYA - Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, 7-17 Aralık'ta "Huzur Vakti" temasıyla Konya'da gerçekleştirilecek etkinliklerde, dünyanın dört bir yanından gelenler aynı manevi atmosferi paylaşacak.

        Hoşgörüsü, felsefesi ve öğretileriyle benimsenen Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin anma törenlerindeki etkinlikler, mistik atmosferiyle farklı coğrafyalardan gelenleri de inancı ve kültürü fark etmeksizin etkiliyor.

        Şebiarus programları, Mevlana'nın "gönlün huzuru, gönül sahiplerinin huzurundadır" sözünden ilhamla bu yıl belirlenen "Huzur Vakti" temasıyla pazar günü başlayıp 17 Aralık'ta sona erecek.

        Törenler, Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti ve "Huzur Vakti" yürüyüşüyle başlayacak, ardından Mevlana Müzesi'nde Mevlana'nın sandukası başında bir Mevlevi geleneği olan Gülbang duası okunacak.

        Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam sanatçı Ahmet Özhan, tasavvuf müziği konseri verecek.

        Mesnevi sohbetiyle programın sürmesinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca, törenler boyunca her akşam, Sultan 3. Selim'in Suzidilara makamında Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edilecek.

        Etkinlikler kapsamında ziyaretçiler, Mevlana Meydanı, Mevlana Kültür Merkezi, Taşbina Kültür Merkezi gibi mekanlarda yapılacak meşklere, panellere, sergilere, söyleşilere, atölye çalışmalarına, konserlere de katılabilecek.

        - Toplamda 60'a yakın etkinlik gerçekleştirilecek

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, AA muhabirine, modern sahne ve salon etkinlikleri açısından bu anma törenlerinin 88'incisinin gerçekleştirileceğini belirterek 60'a yakın etkinlik düzenleneceğini söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesinin müşterek düzenlediği programları, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğünü anlatan Fidan, şöyle konuştu:

        "Şebiarus törenlerimiz her ne kadar 17'sinde bitse de, tamamlandığı andan itibaren biz hiç durmadan bir sonraki senenin hazırlıklarına başlıyoruz. Hazırlıklar yıl boyu sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, üniversiteler ve yerel STK'lerle işbirliği içerisinde tertip komiteleri oluşturuldu. Programlar ilmek ilmek, emek emek işlendi. Uluslararası bir program olduğu için ve Türkiye'yi dünyada temsil etmesinden dolayı çok hassas şekilde hazırlanıyoruz."

        - "Biletlerimiz yoğun ilgi ve talep görüyor"

        Fidan, törenlere gelecek misafirleri, Hazreti Mevlana'nın dostluk ikliminde misafir etmekten büyük haz duyacaklarını belirtti.

        Biletlerin, "biletinial.com" adlı internet sitesinden alınabildiğini aktaran Fidan, "Biletlerimiz o kadar yoğun ilgi ve talep görüyor ki satışa açılır açılmaz tükeniyor. Bununla ilgili ekstra kapasite olarak bizden yer temini konusunda yardımcı olmamızı istiyorlar. Bu konuda da elimizden geldiğince herkesi manevi huzurda ağırlamaktan onur duyacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Konya'daki meslek lisesinde geleceğin uçak bakım teknisyenleri yetişiyor
        Konya'daki meslek lisesinde geleceğin uçak bakım teknisyenleri yetişiyor
        Konya'da, Mevlana'yı anma törenleri için otel rezervasyonları yüzde 80'e ul...
        Konya'da, Mevlana'yı anma törenleri için otel rezervasyonları yüzde 80'e ul...
        Konyaspor ile Çaykur Rizespor 33. randevuda
        Konyaspor ile Çaykur Rizespor 33. randevuda
        Tabancasını temizlerken kendisini vurdu
        Tabancasını temizlerken kendisini vurdu
        Konya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
        Konya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
        7 yaşındaki oğlunun gözü önünde dövülüp, tabancayla vurularak öldürüldü (3)...
        7 yaşındaki oğlunun gözü önünde dövülüp, tabancayla vurularak öldürüldü (3)...