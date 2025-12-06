Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de trafik kazalarında 10 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 13:34 Güncelleme: 06.12.2025 - 13:34
        Beyşehir'de trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
        Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

        Beyşehir-Antalya kara yolunda kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişinin, ilçe merkezinde otomobil, motosiklet ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada 3 kişinin, Beyşehir-Konya kara yolu Doğanbey Mahallesi yol ayrımı yakınlarında iki aracın karıştığı kazada 2 kişinin, Beyşehir-Konya kara yolunun 35. kilometresinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

