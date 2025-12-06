Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Suat Güz
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin Ho, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Bardhi, Umut Nayir
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Laci, Rak-Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe
Gol: Dk. 45+1 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor)
KONYA
