Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Suat Güz
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 82 Calusic), Guilherme, Jin Ho, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu (Dk. 90+1 İsmail Esat Buğa), Bjorlo, Bardhi (Dk. 69 Tunahan Taşçı), Umut Nayir
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou (Dk. 73 Buljubasic), Laci, Rak-Sakyi (Dk. 73 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 80 Tayşlan Antalyalı), Augusto (Dk. 89 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 89 Jurecka)
Goller: Dk. 45+1 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Umut Nayir (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Alikulov, Dk. 68 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
KONYA
