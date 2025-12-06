Habertürk
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 19:06 Güncelleme: 06.12.2025 - 19:06
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Suat Güz

        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 82 Calusic), Guilherme, Jin Ho, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu (Dk. 90+1 İsmail Esat Buğa), Bjorlo, Bardhi (Dk. 69 Tunahan Taşçı), Umut Nayir

        Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou (Dk. 73 Buljubasic), Laci, Rak-Sakyi (Dk. 73 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 80 Tayşlan Antalyalı), Augusto (Dk. 89 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 89 Jurecka)

        Goller: Dk. 45+1 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Umut Nayir (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 64 Alikulov, Dk. 68 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

