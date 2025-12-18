Konya'da 3 yaşındaki çocuğunu öldüren kadına müebbet hapis cezası

Konya'nın Sarayönü ilçesinde Sevda K. (35), 25 Mart 2023'te 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp kendisine de zarar vermişti.

