Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 3 yaşındaki çocuğunu öldüren kadına müebbet hapis cezası

        Konya'da 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 15:28 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 3 yaşındaki çocuğunu öldüren kadına müebbet hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde istinaf mahkemesince verilen bozma kararının ardından görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sevda K. ile taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen sanığa, "altsoyu kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını "iyi hal" indirimiyle müebbet hapis cezasına düşürdü.

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde Sevda K. (35), 25 Mart 2023'te 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp kendisine de zarar vermişti.

        Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verilmiş, karar, Konya Bölge Adliye Mahkemesince akıl sağlığına ilişkin raporun detaylandırılması gerektiğine ilişkin değerlendirmeyle bozulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili yeniden bilirkişi rapor...
        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili yeniden bilirkişi rapor...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Karapınar'da umre yolcuları dualarla uğurlandı
        Karapınar'da umre yolcuları dualarla uğurlandı
        Kadın cinayeti iddianamesinde "haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanma...
        Kadın cinayeti iddianamesinde "haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanma...
        Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
        Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı