Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'nın tarihi ve turistik mekanları, Mevlana'yı Anma Törenleri'nde yaklaşık 120 bin kişiyi ağırladı

        Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Selçuklu ilçesindeki mekanlara ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 17:04 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'nın tarihi ve turistik mekanları, Mevlana'yı Anma Törenleri'nde yaklaşık 120 bin kişiyi ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Selçuklu ilçesindeki mekanlara ilgi gösterdi.

        Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tropikal Kelebek Bahçesi ile Sille'deki tarihi Aya Elenia Kilisesi, Zaman ve Sille müzeleri, Mevlana'yı Anma Törenleri boyunca en çok ziyaret edilen yerlerden oldu.

        Törenler boyunca bu tarihi ve turistik mekanlar, yaklaşık 120 bin kişiyi ağırladı.

        - Tropikal Kelebek Bahçesi, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

        Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ziyaretçilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Selçuklu'nun turizm destinasyonları haline gelen lokasyonlarında törenlerin başladığı ilk günden son güne kadar binlerce ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

        "Mevlana Müzesi'nin yanı sıra Tropikal Kelebek Bahçesi ve tarihi Sille'deki müzelerimiz ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu yoğun ilgi hem maneviyatımızı güçlendirdi hem de bizlere büyük gurur yaşattı. Kadim kültürümüzü dünyaya yaymaya ve Konya'nın dünya çapında bir barış merkezi olma vasfını güçlendirmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Konya'da çöken binaya ilişkin bilirkişi raporu: Duvarlar ince olduğu için y...
        Konya'da çöken binaya ilişkin bilirkişi raporu: Duvarlar ince olduğu için y...
        Konya'da 3 yaşındaki çocuğunu öldüren kadına müebbet hapis cezası
        Konya'da 3 yaşındaki çocuğunu öldüren kadına müebbet hapis cezası
        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili yeniden bilirkişi rapor...
        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili yeniden bilirkişi rapor...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Karapınar'da umre yolcuları dualarla uğurlandı
        Karapınar'da umre yolcuları dualarla uğurlandı
        Kadın cinayeti iddianamesinde "haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanma...
        Kadın cinayeti iddianamesinde "haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanma...