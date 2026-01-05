Habertürk
        Konya Sanayi Odasından su tasarrufu çağrısı

        Konya Sanayi Odasından su tasarrufu çağrısı

        Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'da su kaynaklarının hızla azaldığına dikkatİ çekerek, sanayicilere ve tüm kesimlere su tasarrufu çağrısında bulundu.

        Giriş: 05.01.2026 - 12:26 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:26
        Konya Sanayi Odasından su tasarrufu çağrısı
        Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'da su kaynaklarının hızla azaldığına dikkatİ çekerek, sanayicilere ve tüm kesimlere su tasarrufu çağrısında bulundu.

        Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın iklim değişikliği ve artan kuraklık nedeniyle ciddi su stresi yaşadığını belirtti.

        Suyun tasarruflu kullanımının kentin geleceği açısından hayati önem taşıdığının altını çizen Büyükeğen, "Ülkemiz genelinde su ile ilgili önemli sorunlar yaşanıyor. Ancak iklimde yaşanan bozulmalar ve diğer faktörlerin etkisiyle Konya'mız çok daha büyük bir kritik eşikte. Onun için su kayıplarını önlemek, tasarruf ve verimliliği öne çıkaran uygulamaları öncelemek zorundayız. Bu vesile ile Konyalı hemşehrilerimizi, sanayicilerimizi ve toplumun tüm kesimlerini suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz. Unutmayalım, su varsa üretim var, su varsa hayat var." ifadelerini kullandı.

        - KSO'dan farkındalık videosu

        Konya Sanayi Odası ayrıca su tasarrufuna ilişkin bir farkındalık videosu yayımladı. Konya'daki kuruyan baraj, yer altı suları ve oluşan obrukların gösterildiği videoda, "Artık her damla hayat kadar değerli. Gelin birlikte harekete geçelim. Damlatan bir musluğu onarmakla, gereksiz tüketimi azaltmakla fark yaratalım. Unutmayalım su varsa üretim var, su varsa hayat var. Konya Sanayi Odası olarak herkesi geleceğimiz için su tasarrufuna davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

