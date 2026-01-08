Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya tarımsal örgütlenmede öncü şehir oldu

        Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi" çalışması kapsamında Konya, 18 tarımsal örgütle ön plana çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:29 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:38
        Konya tarımsal örgütlenmede öncü şehir oldu
        Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi" çalışması kapsamında Konya, 18 tarımsal örgütle ön plana çıktı.

        Bakanlık tarafından tarımsal amaçlı örgütlerin objektif kriterlerle değerlendirilerek güçlü yapıların teşvik edilmesini amaçlayan çalışma kapsamında, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, 1. Derece Tarımsal Örgüt Statüsüne Kavuşan Tarımsal Birlik ve Kooperatiflere Sertifika Takdim Töreni düzenlendi.

        Vali İbrahim Akın, buradaki konuşmasında, tarımsal örgütlenmenin Konya için önemine dikkati çekti.

        Konya'nın 14 tarım ürününde Türkiye birincisi, çok sayıda üründe ise ilk sıralarda yer aldığına işaret eden Akın, kentte toplam 655 tarımsal amaçlı örgüt bulunduğunu dile getirdi.

        Akın, 1. Derece Tarımsal Örgüt Belgesi'nin bu yapıları daha güçlü, nitelikli ve sürdürülebilir hale getireceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu belgeyi alan tarımsal örgütlere ilave destekler, projelerde öncelik, finansman ve teknik destek sağlanacak. Bu durum, Konya'nın tarımsal ve hayvansal üretim altyapısına da doğrudan katkı sunacak. Türkiye genelinde 1. Derece Tarımsal Örgüt Belgesi almaya hak kazanan 145 örgüt arasında 18 örgütle Konya birinci sırada yer aldı."

        Vali Akın, kentte 13 tarımsal kalkınma kooperatifi, 3 süt üreticileri birliği ve 2 ıslah amaçlı yetiştirici birliğinin bu belgeyi almaya hak kazanmasının son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

