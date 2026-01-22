Seydişehir'de din görevlilerine hac eğitimi verildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde din görevlilerine hac eğitimi verildi. Seydişehir Müftülüğü tarafından verilen eğitimde, görevlilere hac ibadetine dair temel bilgi, hac ve umre hakkında bilgilendirme yapıldı. İlçe Müftüsü Fatih Koç, hacı adaylarına yapılacak rehberliğin büyük sorumluluk gerektirdiğini vurguladı. Programa, Seydişehir, Bozkır ve Ahırlı müftülüklerinde görev yapan personel katıldı.

