Aladağ Kayak Merkezi'nde yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Derbent ilçesinde bulunan Aladağ Kayak Merkezi'nde düşerek yaralanan genç, ambulans helikopterle Konya'ya getirildi. Ailesiyle kayak yapmak üzere Aladağ Kayak Merkezi'ne gelen Zeki Emir Tekeli (21), dengesini kaybederek düştü. Ayak bileği kırıldığı belirlenen Tekeli için ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip, Tekeli'yi Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.