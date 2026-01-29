Seydişehir'de denetimli serbestlikten yükümlülere yönelik seminer

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde cezası infaz edilmekte olan yükümlülere yönelik, aile içi iletişimin güçlendirilmesini amaçlayan seminer düzenlendi.



Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Bahadır Şahin Kamas tarafından verilen "Aile İçi İletişim" konulu seminerde, sağlıklı iletişimin aile yapısı üzerindeki etkileri, empati kurmanın önemi, çatışma çözme yöntemleri ve etkili iletişim becerileri ele alındı.



Seminer boyunca yükümlülere, aile bireyleriyle kurulan doğru iletişimin hem bireysel gelişim hem de toplumsal uyum açısından taşıdığı öneme dikkat çekilirken, yaşanabilecek iletişim problemlerinin nasıl aşılabileceğine dair örnekler paylaşıldı.





Katılımcılar, karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı iletişimin, aile bağlarını güçlendirmede temel unsur olduğuna vurgu yapan sunumu ilgiyle takip etti.



