Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Seydişehir'de denetimli serbestlikten yükümlülere yönelik seminer

        Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde cezası infaz edilmekte olan yükümlülere yönelik, aile içi iletişimin güçlendirilmesini amaçlayan seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:41 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de denetimli serbestlikten yükümlülere yönelik seminer
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde cezası infaz edilmekte olan yükümlülere yönelik, aile içi iletişimin güçlendirilmesini amaçlayan seminer düzenlendi.

        Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Bahadır Şahin Kamas tarafından verilen "Aile İçi İletişim" konulu seminerde, sağlıklı iletişimin aile yapısı üzerindeki etkileri, empati kurmanın önemi, çatışma çözme yöntemleri ve etkili iletişim becerileri ele alındı.

        Seminer boyunca yükümlülere, aile bireyleriyle kurulan doğru iletişimin hem bireysel gelişim hem de toplumsal uyum açısından taşıdığı öneme dikkat çekilirken, yaşanabilecek iletişim problemlerinin nasıl aşılabileceğine dair örnekler paylaşıldı.


        Katılımcılar, karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı iletişimin, aile bağlarını güçlendirmede temel unsur olduğuna vurgu yapan sunumu ilgiyle takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı

        Benzer Haberler

        Avukat, 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı
        Avukat, 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı
        Konya'da sis etkili oluyor
        Konya'da sis etkili oluyor
        Konya'da tır otomobile çarptı: 2 yaralı
        Konya'da tır otomobile çarptı: 2 yaralı
        Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Ereğli'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı
        Ereğli'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı
        AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı yeni binasında
        AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı yeni binasında