MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu vurgulayarak, "Bazı provokatif çıkışlara, siyonist ve emperyalist tazyik ve telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah ve kumandalı söylemlere rağmen, aşama aşama sonuca doğru gidiyoruz." dedi.



Kalaycı, Konya'da partisinin il başkanlığınca Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında, küresel gelişmelerin baş döndüren hızda herkesin gözü önünde cereyan ettiğini söyledi.



Küresel dengenin kaybolduğunu aktaran Kalaycı, jeopolitik depremlerin, ticaret savaşlarıyla diplomatik kutuplaşmaların ülkeleri karşı karşıya getirdiğini vurguladı.



Kalaycı, vekalet savaşlarından güç kullanma dönemine geçildiğini, ABD'nin Venezuela'daki doğrudan müdahalesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'un yeni hedeflerinin İran, Grönland, Meksika, Kolombiya, Panama, Küba ve Kanada olduğunu aktardı.



Dünyayı karanlık bir uçurumun kenarına sürükleyen ABD'nin, önce kendi sonunu hazırladığını anlatan Kalaycı, "Cumhur İttifakı, üstlendiği tarihi misyonuyla Türkiye'nin egemenlik haklarına, tarihi çıkarlarına, beka ve güvenlik hassasiyetlerine cesaretle sahip çıkmaktadır. Türkiye; Karabağ, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Irak ve Suriye'de emperyalist ve siyonist oyunları bozmuş, sahadaki dengeleri değiştirmiştir." şeklinde konuştu.



- "Terörsüz Türkiye hedefi, asrın projesidir"



Ateşle çevrili bu coğrafyada Türkiye'nin iç barış ve kardeşlik ortamını tahkim etmesinin gıpta edilecek bir gelişme olduğunu dile getiren Kalaycı, şunları kaydetti:



"Terörsüz Türkiye hedefi asrın projesidir. Terörsüz Türkiye hedefi, son yüz yıl içinde yakaladığımız en önemli ve tarihi fırsatlardan birisi, belki de birincisidir. Milli birlik ve kardeşliğimizin çok daha güçlenmesi, Türk ve Kürt arasına ekilmek istenen nifak tohumlarının sabır ve sebatla çürütülmesi hepimiz için bir vazifedir. Türkiye, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bazı provokatif çıkışlara, Siyonist ve emperyalist tazyik ve telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah ve kumandalı söylemlere rağmen, aşama aşama sonuca doğru gidiyoruz. Suriye'de yeni bir siyasi ve toplumsal yapı kurulmaktadır ve orada Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin, diğer etnik grupların bir ve kardeşçe yaşamak dışında başka arayış ve arzuları yoktur. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin güvenliği açısından olmazsa olmaz önemdedir."



MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da toplantıya katılan tüm partililere teşekkür ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla 81 ilde düzenlenen "Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri"ni Konya teşkilatı olarak başarıyla tamamladıklarını söyledi.



Konuşmaların ardından program milletvekilleri, partililer ve davetlilerin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısıyla devam etti.

