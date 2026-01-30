Kulu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden etkili olan dolu nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Ankara-Konya kara yolunun 124. kilometresinde, dolu nedeniyle kayganlaşan yolda Furkan Can T. yönetimindeki 34 KSU 958 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Burhan D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Öte yandan, ilçede farklı noktalarda meydana gelen 4 ayrı kazada ise yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

