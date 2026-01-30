Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya Valiliğinden Aile Sağlığı Merkezindeki darp iddiasına ilişkin açıklama

        Konya Valiliği, Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan hekim ile kamu görevlisi arasında yaşanan darp iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Giriş: 30.01.2026 - 20:46 Güncelleme: 30.01.2026 - 20:46
        Konya Valiliğinden Aile Sağlığı Merkezindeki darp iddiasına ilişkin açıklama
        Konya Valiliği, Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan hekim ile kamu görevlisi arasında yaşanan darp iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valiliğin, NSosyal hesabından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayla ilgili, "İlimizde bir Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan hekim ile sağlık merkezine müracaatta bulunan kamu görevlisi arasında yaşanan darp iddialarıyla ilgili olarak valiliğimizce soruşturma yürütülmekte olup, süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

