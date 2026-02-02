Habertürk
        Seydişehir'de Sömestr Festivali'ne 11 bin çocuk katıldı

        Seydişehir'de Sömestr Festivali'ne 11 bin çocuk katıldı

        Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sömestr Çocuk Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 13:00 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:00
        Millet bahçesinde gerçekleştirilen, birbirinden değerli ve eğlenceli atölyelerin, oyunların, gösterilerin yer aldığı çocuk festivali, binlerce çocuğun ve ailelerinin katılımıyla tamamlandı.

        Çocuklar birbirinden eğlenceli oyunlarda birbirleriyle yarıştılar, eğlenceli oyunlarla eğlendiler, eğitici atölyelerin yanı sıra sahne etkinlikleriyle, çocuk tiyatroları, kukla gösterileri, sihirbaz, jonglör gösterileri, maskotlarla dans, çocuk diskosuyla coşkuyu üst seviyeye çıkardı.

        Çeşitli etkinlikler, sürprizler ve unutulmaz anlarla dolu 7. Geleneksel Çocuk Festivali'nin geride bırakıldığını kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Çocuklarımızın neşesi, ailelerimizin mutluluğu ve alanı dolduran coşku, festivalimizi gerçek bir şölene dönüştürdü. Bizim için en büyük mutluluk, yüzlerdeki tebessüm ve çocuklarımızın kalbinde kalan güzel anılar oldu. Festivale 11 bin 200 çocuğumuz katıldı. Katılan tüm çocuklarımıza, kıymetli ailelerimize, emeği geçen herkese ve bu coşkuyu bizimle paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. " dedi.

