        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte doğaseverler, sulak alanların önemine dikkat çekmek için bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:00 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:00
        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından organize edilen etkinliğe çok sayıda doğa tutkunu katıldı.

        Yeşildağ İskele mevkisinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde katılımcılar, yaklaşık 5 kilometrelik parkurda yürüyerek Beyşehir Gölü’nün eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.


        Etkinlik kapsamında Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği iş birliğiyle suyun ve sulak alanların ekosistem açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekilen bir farkındalık çalışması da yapıldı. Programda ayrıca Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından, sulak alanlarda yaşam süren su kuşlarını konu alan bir fotoğraf sergisi açıldı.

        Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, sergiyle bölgenin doğal değerlerini tanıtmayı ve bu özel ekosistemin daha yakından tanınmasını amaçladıklarını belirterek, etkinliğe katkı sunan tüm katılımcılara ve Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teşekkür etti.

        - Kadınlar kadınları fotoğraflayacak

        Beyşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından "Kadın Gözünden Kadına Dair" temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor.

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneğinden yapılan açıklamada, kadınların hayatın içindeki gücünü, sevgisini, şefkatini, merhametini ve karşılaştığı zorlukları fotoğraf kareleriyle anlatmayı amaçlayan yarışmanın yalnızca kadın fotoğrafçılara açık olacağı belirtildi.

        Açıklamada, 1 Şubat'ta başlayan yarışmanın 20 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.

        Katılımcılar, fotoğraflarını Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün sosyal medya hesabından paylaşacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Yarışmacılar her gün bir fotoğraf paylaşabilecek ancak 24 saat içinde yalnızca bir fotoğraf değerlendirmeye alınacak. Paylaşılan fotoğrafların yarışmaya dahil edilebilmesi için, fotoğraf açıklamasına mutlaka '8 Mart Dünya Kadınlar Günü fotoğraf Yarışması içindir' ifadesinin yazılması gerekiyor. Yarışma sonuçları 27 Şubat'ta açıklanacak. Ödül töreni ve sergi açılışının ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yapılması planlanıyor. Yarışmada birinciye 5 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye 3 bin lira, BFK Özel Ödülü 2 bin 500 lira, BFK Kadın Yöneticiler Özel Ödülü ile 2 bin lira ödül veilecek."

