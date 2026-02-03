Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası üçüncü gün yarışlarıyla sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:08 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:08
        Konya'da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda 3. gün yarışları başladı.

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan, Konya Olimpik Veledromu'ndaki organizasyon, erkekler bireysel sprint elemeleriyle start aldı.

        Kadınlar ve erkekler kategorilerinde omnium, sprint, scratch ve takip yarışlarıyla devam edecek organizasyonun üçüncü günü, scratch yarışı, bireysel sprint, bireysel takip finalleriyle tamamlanacak.

        Şampiyonada 30 ülkeden 315 elit sporcu, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eliminasyon, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint disiplinlerinde pedal çeviriyor.

        Organizasyon, 5 Şubat Perşembe günü sona erecek.

