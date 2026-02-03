Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        03.02.2026 - 11:43
        
        

        İ.G. (44) idaresindeki 06 FNG 437 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Konya kara yolunun 97. kilometresinde H.T (30) yönetimindeki 63 ADR 558 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki Fatma Sarıkaya'nın (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

