Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü gün yarışları tamamlandı

        Konya'da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü gün yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 22:53 Güncelleme: 04.02.2026 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü gün yarışları tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü gün yarışları sona erdi.

        Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda erkekler bireysel sprint yarışında Büyük Biritanya'dan Matthew Richardson altın, Hollanda'dan Harrie Lavreysen gümüş, bağımsız sporcu olarak mücadele eden Rus sporcu Nikita Kiriltsev ise bronz madalya kazandı.

        Erkekler omnium yarışının finalinde mücadele eden milli sporcu Ramazan Yılmaz, yarışı 13. sırada tamamladı.

        Kadınlar zamana karşı yarışında ise Fransa'dan Mathilde Gros altın, İtalya'dan Miriam Vece gümüş, bağımsız sporcu olarak mücadele eden Rus sporcu Lana Burlakova ise bronz madalya kazandı.

        Kadınlar puan yarışında da Belçika'dan Lotte Kopecky altın, Fransa'dan Victoire Berteau gümüş, Hollanda'dan Sofie van Rooijen ise bronz madalya kazandı.

        Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Organizasyon, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi
        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        N'Golo Kante İstanbul'a geldi!
        N'Golo Kante İstanbul'a geldi!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Konya merkezli operasyonda 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alı...
        GÜNCELLEME - Konya merkezli operasyonda 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alı...
        Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
        Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
        2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın dördüncü günü rekorla başlad...
        2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın dördüncü günü rekorla başlad...
        Konyaspor'da, Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
        Konyaspor'da, Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
        Konya'da bağımlılıktan kurtulanlara yönelik mezuniyet programı yapıldı
        Konya'da bağımlılıktan kurtulanlara yönelik mezuniyet programı yapıldı
        Beyşehir'de şap hastalığına karşı bilgilendirme yapıldı
        Beyşehir'de şap hastalığına karşı bilgilendirme yapıldı