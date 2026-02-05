Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 6 şubat depremlerine ilişkin mesaj

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:34 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 6 şubat depremlerine ilişkin mesaj
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Altay, mesajında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle yad etti, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diledi.

        Depremlerin milletin hafızasına "asrın felaketi" olarak kazındığını belirten Altay, şunları kaydetti:

        "Aradan üç yıl geçmiş olsa da o gecenin karanlığı, o sabahın ayazı ve yaşanan acılar hala ilk günkü tazeliğiyle içimizdedir. Konya olarak bizlere düşen ise bu zorlu süreci en sağlam şekilde tahkim etmek, acıyı dayanışmayla hafifletmekti. Depremin ilk anından itibaren bölgede tek bir canımız dahi yalnız kalmasın diye tüm imkanlarımızı seferber ettik, her bir kadromuzla, her bir gönlümüzle sahada olduk. Depremde acıyı yaşayan kardeşlerimizin yanında durmaya, yüklerini paylaşmaya gayret ettik. Her hane ayakta kalsın, her ocak tütsün, her yürek yeniden umutla dolsun istedik. En ağır yaralardan birini alan Hatay'da, felaketin ardından şehri ve insanlarımızı yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir gayret gösterdik. Arama kurtarma çalışmalarından altyapı hizmetlerine, konteyner kentlerden mobil sağlık hizmetlerine kadar Konyalı hemşehrilerimizin desteğiyle yaraya merhem olduk. İslam aleminin en mukaddes mabetlerinden biri olan Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunu tamamlayarak yeniden ibadete açmanın manevi huzurunu yaşadık."

        Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere tüm bakanların sahadaki özverili çalışmalarıyla bu zorlu sürecin aşılmasında emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Konya'da VSR Türkiye Çalıştayı düzenlendi
        Konya'da VSR Türkiye Çalıştayı düzenlendi
        Karatay, VSR Türkiye Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı
        Karatay, VSR Türkiye Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı
        Konya'da yüksek kesimler yağışa doydu
        Konya'da yüksek kesimler yağışa doydu
        Beyşehir'de son göreve hazırlık için eğitim başladı
        Beyşehir'de son göreve hazırlık için eğitim başladı
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Seydişehir'de yükümlüler cami ziyaret etti
        Seydişehir'de yükümlüler cami ziyaret etti