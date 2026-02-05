Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 17:38 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:38
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Stat:MedaşKonya Büyükşehir

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Kadir Beyaz

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Arif Boşluk (Dk. 81 Ata Yanık), Yasir Subaşı, Nagalo, Jin Ho Jo (Dk. 60 Kramer), Melih İbrahimoğlu (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Jevtovic, Esat Buğa (Dk. 75 Eren Cemali Yağmur), Svendsen, Tunahan Taşcı, Muleka (Dk. 46 Enis Bardhi)

        Aliağa Futbol: Kubilay Anteplioğlu, Erhan Kartal (Dk. 46 Yusuf Erdem Gümüş), Necati Özdemir (Dk. 40 Sergen Piçinciol) , Kerem Paykoç, Oktay Kancı, Mustafa Saymak, Oğuzhan Yıldırım (Dk. 56 Emir Saral), Ahmet İlhan (Dk 76 Furkan Say), Emre Keskin, Göktuğ Yılmaz (Dk. 78 Kaan Adar), Malik Karaahmet

        Goller: Dk. 4 Muleka, Dk. 6 ve 44 Tunahan Taşcı, Dk. 80 Enis Bardhi, Dk. 88 Kaan Adar (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 66 Malik Karaahmet (Aliağa Futbol), Dk. 67 Esat Buğa, Dk. 84 Eren Cemali Yağmur (TÜMOSAN Konyaspor)




        KONYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

