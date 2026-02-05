Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:MedaşKonya Büyükşehir Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Kadir Beyaz TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Arif Boşluk (Dk. 81 Ata Yanık), Yasir Subaşı, Nagalo, Jin Ho Jo (Dk. 60 Kramer), Melih İbrahimoğlu (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Jevtovic, Esat Buğa (Dk. 75 Eren Cemali Yağmur), Svendsen, Tunahan Taşcı, Muleka (Dk. 46 Enis Bardhi) Aliağa Futbol: Kubilay Anteplioğlu, Erhan Kartal (Dk. 46 Yusuf Erdem Gümüş), Necati Özdemir (Dk. 40 Sergen Piçinciol) , Kerem Paykoç, Oktay Kancı, Mustafa Saymak, Oğuzhan Yıldırım (Dk. 56 Emir Saral), Ahmet İlhan (Dk 76 Furkan Say), Emre Keskin, Göktuğ Yılmaz (Dk. 78 Kaan Adar), Malik Karaahmet Goller: Dk. 4 Muleka, Dk. 6 ve 44 Tunahan Taşcı, Dk. 80 Enis Bardhi, Dk. 88 Kaan Adar (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor) Sarı kartlar: Dk. 66 Malik Karaahmet (Aliağa Futbol), Dk. 67 Esat Buğa, Dk. 84 Eren Cemali Yağmur (TÜMOSAN Konyaspor) KONYA

