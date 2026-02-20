Canlı
        Beyşehir Gölü kıyısında şükür duası yapıldı

        Beyşehir Gölü kıyısında şükür duası yapıldı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yağışların ardından vatandaşlar, Beyşehir Gölü kenarında şükür duası yaptı.

        Giriş: 20.02.2026 - 16:32 Güncelleme: 20.02.2026 - 16:32
        Beyşehir Gölü kıyısında şükür duası yapıldı
        Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yağışların ardından vatandaşlar, Beyşehir Gölü kenarında şükür duası yaptı.

        Göl kenarındaki Köprübaşı mevkisinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl etkili olan yağmur ve kar bereketine şükretmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Yağışların göl ve bölge için büyük önem taşıdığını ifade eden Bayındır, "Beyşehir Gölü'nün eski güzelliğine kavuşmasını temenni ediyoruz. Yağışlar, dağlık alanlardaki düdenler ve su kaynakları üzerinden göle katkı sağladı." dedi.

        İlçe Müftüsü Enes Aktaş'ın duasının ardından rahmet ve bereketin devam etmesi için kurban kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

