Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da iftar programında konuştu:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Komşu ülkelerle, halklarla omuz omuzayız, Netanyahu​​​​​​​-Trump ikilisi karşısında dimdik ayaktayız' deme günüdür. Bunun 'aması, fakatı' olmaz." dedi.



Davutoğlu, bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, ramazan ayının sadece nefsi terbiye etme zamanı olmadığını, bu ayda zihnen ve kalben de arınma için fırsat olduğunu ifade etti.



Her yıl ramazan ayını zehir eden siyonist ve emperyalist güçlerin oyunlarının bu yıl da yaşandığına dikkati çeken Davutoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a dönük saldırılarının Türkiye'nin kara günleri olarak anılan 28 Şubat günü başladığını anımsattı.



Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da tepki göstererek, "Bir taraftan hala açlıkla sınanan, başını koyacak bir yeri olmayan Filistinliler olacak. Diğer taraftan kafasındaki fantezileri hayata geçirmek için bir soykırımcının peşine takılan Trump olacak. Biz de hiçbir muhasebe yapmadan bunu kabul edemeyiz." diye konuştu.



İran ile Türkiye'nin tarihi komşuluğuna da değinen Davutoğlu, şunları kaydetti:



"İran'la biz tarihi bir komşuyuz. 1639 yılından beri sınırımız belli. İran ile ihtilaf ederiz, farklı görüşlerimiz olur, bazen rekabet de etmişizdir ama bu meseleyi Sünni-Şii, Türk-İran rekabeti üzerinden kuranlara şunu söylüyorum, ne zaman ki Müslümanlar birbirine düşmüşse, iç rekabetler ortak bilincimizi esir almışsa işte o zaman zelil bir duruma düşmüşüz demektir. Netanyahu-Trump ikilisinin emperyalist planlarına karşı, '2026 İran, 2036 Türkiye' diyen küstah seslere karşı biz buradayız. 'Komşu ülkelerle, halklarla omuz omuzayız, Netanyahu-Trump ikilisi karşısında dimdik ayaktayız' deme günüdür. Bunun 'aması, fakatı' olmaz. Kim buradan hareketle tekrar aramızdaki görüş ayrılıklarına büyük bir fitneye dönüştürmek isterse bilin ki siyonizmin oyununa geliyordur."



Davutoğlu, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak, ABD'nin saldırısında İran'da hayatını kaybeden çocuklar için küresel bir girişim başlattıklarını sözlerine ekledi.

