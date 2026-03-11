Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 22:10
        Rahime Ç. idaresindeki 42 D 9559 plakalı otomobil, Simge Y. idaresindeki 06 CKH 267 plakalı otomobil ile Bahçelievler Mahallesi Kurutuluş Caddesinde çarpıştı.

        Kazada, sürücüler yaralandı.


        Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

