Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da fizik öğretmeninin geliştirdiği "damar bulucu" sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'daki Selçuklu Bilim Sanat Merkezi'nde fizik öğretmeni olarak görev yapan Fikret Erdoğdu, bir öğrencisinden ilham alarak geliştirdiği "damar bulucu" cihazı ile farklı ışık dalga boylarını kullanarak yüzeysel damarların görünürlüğünü sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da fizik öğretmeninin geliştirdiği "damar bulucu" sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'daki Selçuklu Bilim Sanat Merkezi'nde fizik öğretmeni olarak görev yapan Fikret Erdoğdu, bir öğrencisinden ilham alarak geliştirdiği "damar bulucu" cihazı ile farklı ışık dalga boylarını kullanarak yüzeysel damarların görünürlüğünü sağladı.


        Erdoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştığı kurumda öğrencilerle son 4 yılda 250'den fazla proje hazırladıklarını, onlarca patent başvurusunda bulunduklarını söyledi.

        Geçen yıl TEKNOFEST'te Türkiye finalisti olan bir grup üniversite öğrencisiyle çalıştıkları sırada bir öğrencinin reflektörlerle yüzeysel damarların görünür hale gelmesi fikrini geliştirdiklerini dile getiren Erdoğdu, "Bir proje için birlikte çalıştığımız öğrencim Buğra Çelebi bu fikri ortaya attı. Bu 5 yıllık bir çalışmanın ürünü. Çalışma sonunda cihazın patentini almak için başvuruda bulunduk, süreç devam ediyor." dedi.

        - "Farklı ışık dalga boyları ile özel filogramlar, reflektörler kullanarak yüzeysel damarların görünürlüğünü sağlıyoruz"

        Erdoğdu, geliştirdikleri "damar bulucu" cihazın benzerlerinin olduğunu ancak kimyasallar ve radyasyonla çalıştığı için hastalar açısından risk oluşturduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Farklı ışık dalga boyları ile özel filogramlar, reflektörler kullanarak yüzeysel damarların görünürlüğünü sağlıyoruz. Bu projedeki fikri, farklı konularda kullandığımız için çok fazla detay veremeyeceğim. Bu projeyle bağlantılı iki tane daha farklı çalışmamız var. Türkiye'ye yurt dışından gelen cihazlar yaklaşık 300 bin-400 bin lira. Bu cihazı onların yanında yüzde 1'i gibi maliyetle şu an üretebilir durumdayız. Bunu da inşallah devlet kurumlarımızın desteğiyle daha da alt rakamlara üretip, Türk Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Yurt dışında da yine aynı şekilde Türkiye üzerinden satılacak. Çünkü dünya üzerindeki tescilini de almak temel hedefimiz."

        Sağlık çalışanlarının hastaların damarlarını bulmak için yöntemleri olduğunu ancak bebekler, yaşlılar, diyabet ve onkoloji hastaları gibi insanların damarlarının bulunmasının zor olduğunu belirten Erdoğdu, bu işlemin hem hastanın canını yaktığını hem de sağlık çalışanı açısından stres sebebi olduğunu anlattı.

        Erdoğdu, bazı durumlarda damarın bulunmasının imkansız hale gelebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bu durumda personelimiz deneyimlerine dayandırarak olması en muhtemel yerlerden damar yolunu açıyor. Defalarca açılıyor ve kişi zarar görüyor, canı acıyor. Projeyle bunu minimize etmeyi hedefledik. Büyük ölçüde aldığımız dönüşler, sonucun olumlu olduğunu gösterdi. AFAD gönüllüsüyüm. Özellikle enkaz altından çıkmadan önce damar yolunun açılması gerekiyor. En çok da bu insanlarımız için akut birimlerimizin işine yarayacağını düşündüğümüz bir tasarım. Onu düşünerek geliştirdik."

        - "27 ürün ürettik. Bunlar sağlık çalışanları tarafından kullanıldı, denendi"

        Projeyi geliştirirken sağlık çalışanlarının da tecrübelerinden yararlandıklarını vurgulayan Erdoğdu, "Şu an geliştirdiğimiz elle taşınan prototipi var ama sabit masa üzerinde kullanılabilecek veya farklı amaçla geliştirilecek farklı prototip tasarımlarımız da var. 27 ürün ürettik. Bunlar sağlık çalışanları tarafından kullanıldı, denendi. Onların yönlendirmeleri neticesinde nihai şeklini oluşturduk." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"

        Benzer Haberler

        Konya'da şehit mezarlarının bakım ve onarımı için çalışma başlatıldı
        Konya'da şehit mezarlarının bakım ve onarımı için çalışma başlatıldı
        Milli halterciden okulda şiddet gören 2 kardeş: Kendimize yapılmasını istem...
        Milli halterciden okulda şiddet gören 2 kardeş: Kendimize yapılmasını istem...
        Davutoğlu: Netanyahu-Trump ikilisi karşısında dimdik ayaktayız deme günüdür
        Davutoğlu: Netanyahu-Trump ikilisi karşısında dimdik ayaktayız deme günüdür
        Ahmet Davutoğlu: "Bugün Netanyahu-Trump ikilisi karşısında dimdik ayaktayız...
        Ahmet Davutoğlu: "Bugün Netanyahu-Trump ikilisi karşısında dimdik ayaktayız...
        Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor
        Konyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor