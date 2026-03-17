Seydişehir'de yükümlülere yönelik kağıt rölyef kursu düzenlendi

Seydişehir'de denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere yönelik kağıt rölyef kursu başlatıldı.



Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde cezası infaz edilmekte olan yükümlülere yönelik mesleki ve sosyal gelişimi destekleyen eğitim faaliyetleri devam ediyor.



Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Seydişehir Halk Eğitim Merkezi ve Seydişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı iş birliğiyle el sanatları (kağıt rölyef) kursu başlatıldı.



Usta öğretici Şerife Gül Sevinti tarafından verilen kursta yükümlülerin el becerilerinin geliştirilmesi, üretime katılmaları ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.









