Beyşehir'de vatandaşlar köy odalarında bayramlaşıyor

Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, köy odalarında bayramlaşma geleneğini sürdürüyor.



Eylikler Mahallesi sakinleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla köy odasında bir araya geldi.



Vatandaşlar, kahvaltı yaptıktan sonra bayramlaşarak sohbet etti.



Mahalle sakinlerinden Veysel Sadık Pampu, 3 köy odasında bayramlaşma geleneğini yaşattıklarını belirtti.



Odalardaki bayramlaşmaya gençlerin ve çocukların ilgi gösterdiğini anlatan Pampu, "Bu geleneği gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı, duaların edildiği programlarımızda hoş sohbetler gerçekleştiriliyor. Bayram günlerinde birlik ve beraberliğin en güzel örneği sergileniyor." ifadesini kullandı.

