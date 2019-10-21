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"Türkiye’nin Aşıkları” bu yıl Konya’da buluşuyor

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenecek olan “Vatan Aşkıyla 53. Konya Aşıklar Bayramı” 2425 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Bu yıl Karatay Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Geleneksel Aşıklar Bayramı’nın 53.'sü 2425 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aşıklar Bayramı’nın; halk sanatının, edebiyatının ve folklorunun en temel dinamiklerinden olan aşıklık geleneğinin yaşatılması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
Başkan Hasan Kılca, bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması ve milli kültürün kalıcılığı açısından büyük önem arz eden Aşıklar Bayramı’nın bu yıl 53.'sünün düzenleneceğini hatırlatarak, “Bilindiği gibi Aşıklık Geleneği, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu geleneğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına bu yıl 53.'sü gerçekleştirilecek olan Aşıklar Bayramı’na ev sahipliği yapıyoruz. Anadolu’nun kültürel belleğinin yanı sıra kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin de önemli bir ifadesi olan Aşıklık geleneğine büyük katkı sunacak olan bu yılki programları 'Vatan Aşkıyla' temasıyla düzenleyeceğiz. Zira ülke olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Gün, millet olarak bir ve beraber olma günüdür. Programlarımızda bizlerle olacak aşık ve Halk ozanlarımız da bu hassasiyetle vatan, ezan, şehitlik, bayrak, birlik ve beraberlik üzerine birbirinden güzel koçaklamalar ve güzellemeler yapacaklar. Karatay Belediyesi olarak bu tür kıymetli organizasyonlarla derin ve köklü kültürümüzün her alanındaki birikimlerine sahip çıkacak değerlerimizi yaşatacak çalışmalarda yer almaya, desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Birbirinden kıymetli 27 halk aşığı ve ozanımız katılacak"
Programlara birbirinden kıymetli aşık ve halk ozanlarının katılacağının müjdesini veren Hasan Kılca, “Mevlana Kültür Merkezindeki programlarımıza Öksüz Ozan, Ozan Ergani, Aşık Öksüz, Aşık Kaptani ve Aşık Selami gibi ülkemizin 17 farklı şehrinden birbirinden kıymetli 27 halk aşığı ve ozanımız katılacak. Üstatlarımız; atışma, koçaklama, güzelleme, doğmaca şiir, doğmaca türkü, sözlü ve sazlı güzelleme ile taşlama dallarında birbirinden örnekler sunacaklar. Ben, tüm Konyalı hemşehrilerimi ve o tarihler arasında Konya’da bulunacak tüm misafirlerimizi ‘Vatan Aşkıyla 53. Aşıklar Bayramı’na davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Vatan Aşkıyla 53. Aşıklar Bayramı programları kapsamında 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00’da Mevlana Meydanı’nda, aynı gün 15.00’da da Zafer Camlı Köşk’te aşıklar ve halk ozanlarının katılımlarıyla açık alan gösterisi gerçekleştirilecek. Aşıklar Bayramı'nın açılış programı ise saat 19.00’da Mevlana Kültür Merkezinde yapılacak.
Aşıklar Bayramı’nın ikinci günü yani 25 Ekim Cuma günü de dolu dolu geçecek. Saat 14.00’da Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde, saat 15.00’da Hükümet Meydanı’nda, saat 16. 00’da ise Selçuklu Kongre Merkezi’nde Konya Kitap Günleri’nde açık alan gösterisi gerçekleştirilecek. 'Vatan Aşkıyla 53. Aşıklar Bayramı'nın final programı ise saat: 19.00’da Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda yapılacak.

KONYA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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