Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk Yarı)

Bugün ne oldu?

Bugün ne oldu?

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Süper Lig'in 8. hafta maçında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor’un 01’lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Konyaspor ceza sahasına doğru yapılan ortayı kaleci Serkan, ceza sahası dışında eliyle kontrol etmek isteyince direkt olarak kırmızı kart gördü.

4. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Marques’in şutu ağlarla buluştu. 01

9. dakikada orta alanda gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Marques’in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

34. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya’nın ters kanada attığı uzun pas sonrasında topla buluşan Shengelia’nın sert şutu, kaleci Farnolle son anda kurtardı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Candaş Elbil xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Konyaspor: Serkan ?, Skubic xx, Ali Turan xx, Anicic xx, Alper ? (Mahmut Ertuğrul dk. 3 xx), Jevtovic xx, Jonsson xx, Shengelia xx, Milosevic xx, Ömer Ali xx, Miya xx

Yedekler: Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can Akçay , Bajic, Amir, Ali Çamdalı, Ferhat, Daci

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mustafa xx, Hadebe xx, Sakıp xx, Robin xx, Acquah xx, Marques xxx, Mitchell xx, Fofana xx, Jahovic xx

Yedekler: Ufuk, Erkan, Gökhan, Murat, Koulossa, Eren, Ahmed, Meza, Özer, Rahman

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Marques (dk. 4) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kart: Serkan (dk. 1) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Mustafa (Yeni Malatyaspor), Jevtovic (Konyaspor)

KONYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:13

YATSI 19:29

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