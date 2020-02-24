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Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

İHA

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 'Sağlıklı Hayat Merkezi'ni kazandıracak protokol Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç tarafından imzalandı.

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

Konya’nın merkez Meram ilçesinde ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ni kazandıracak protokol Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç tarafından imzalandı.

“Merkez 16 birimiyle her yönüyle üst derecede hizmet verecek”
Protokol öncesinde bir açıklama yapan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bünyesinde barındırdığı birçok fonksiyonu ile Konya’ya ve Meram’a önemli yarar sağlayacak merkezin fon desteği sayesinde kısa süre içinde hayata geçirileceğinin müjdesini verdi. İşbirliğinde, arsanın ve tüm teknik projelerin Meram Belediyesi tarafından sağlanacağını kaydeden Vali Toprak, “Meram Belediyemiz kıymetli bir arsayı Sağlık Bakanlığımıza tahsis ederek bir fedakarlık gösterdi. Bunun yanında bina ile ilgili projeleri yine Meram Belediyesi üstlendi. Kurulacak ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ şehrin çok üst derecede faydalanacağı fonksiyonları bünyesinde barındırıyor. Beslenme Danışmanlığı Birimi, Fiziksel Aktiviteler Fizyoterapiler Birimi, Psikososyal Danışmanlığı, Ağız ve Diş Sağlığı Birimi, Kadın Sağlığı Birimi, Çocuk ve Ergen Sağlığı, Enjeksiyon Hizmetleri, Okul Sağlığı Birimi, Sigara Bırakma Danışmanlığı, Enfeksiyon Kontrol, Kanser Erken Tarama Teşhis (KETEM), Laboratuvar Görüntüleme Merkezi, Sağlıklı Hayat, Aile Sağlığı, Göçmen Sağlığı Merkezi gibi insan sağlığını yakından ilgilendiren fonksiyonlarıyla merkezimiz şehrimize ve Meramımıza her yönüyle çok güzel hizmetler verecek” diye konuştu.

“Meram için birlikte çalışmaya devam edeceğiz”
Merkezin, Aymanas Mahallesinde 3 bin 240 metrekarelik kapalı alanıyla hizmet vereceğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meramın hizmetin en güzelini alması adına eğitim ve sağlık hizmetlerini yürüten kurumları kendilerinden ayrı görmediklerini kaydederek, “Biz sağlık ve eğitim kurumlarımızla birlikte Meramlı hemşehrilerimiz için hizmet üretmekten mutluluk duyuyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi de Meram için bu mahiyette ve çok önemli projelerimizden biri. Kalabalık ve yoğun bir nüfusun tam ortasında 16 birimi bünyesinde barındıran proje, hemşehrilerimizin sağlığı için değerli hizmetler üretecek. Aymanas Mahallesinde 3240 metrekarelik kapalı alanı bulunan merkezimizin kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor. Biz Meram için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu yöndeki projelerin devamının gelmesi temennisiyle ‘Sağlıklı Hayat Merkezimiz' Konya’ya ve Meram’a hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Desteklerinden dolayı Vali Toprak ve Başkan Kavuş’a teşekkür ediyorum”
Böylesi güzel bir eserin protokolünü imzalamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise, Türkiye’nin 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerinde çok iyi bir seviyeyi yakaladığını ifade etti. Bakanlık olarak koruyucu sağlık hizmetlerine önem verdiklerinin altını çizen Koç, “Bu yönde projelerimiz her geçen gün artarak devam ediyor. İmzaladığımız protokolle kanser erken teşhis biriminden sigara bırakma merkezine beslenme danışmanlığından psikolojik destek hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet verecek merkezimiz her yönüyle güzel bir kompleks olacak. Bu komplekse verdikleri destekten dolayı Valimiz Cüneyit Orhan Toprak ve Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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