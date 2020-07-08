MHP Meram'da kongre heyecanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meram İlçe Teşkilatı olağan kongresinin 15 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı açıklandı.

Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay yaptığı açıklamada, genel başkan Devlet Bahçeli'nin talimatı ile başlayan kongre süreci çerçevesinde Meram İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulunun aldığı karar neticesinde, 13. olağan kongrenin 15 Ağustos Cumartesi günü yapılacağını bildirdi.

İlçe başkanı Ay, “İstiklal için Birlik, İstikbal için Dirlik, Kazanan Meram olacak” temalı kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, “Partimiz, Meramımız ve Cumhur İttifakımızın başarısı için mücadele edecek kadrolar, kongremizde oluşturulacak, partimizi 2023’e taşıyacak başarılara imza atacaktır. İki dönemdir yürütmekte olduğum ilçe başkanlığım görevimde birlikte çalışmaktan şeref duyduğum yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, Meramlı hemşehrilerimize, genel başkanımız liderimiz Devlet Bahçeli’ye, genel başkan yardımcılarımıza şükranlarımı sunarım. Yeni dönemde partimizi 2023’e hazırlayacak Ülkücü Hareketin iktidar seferberliğine katkı sağlayacak dava arkadaşlarıma da başarılar ve muvaffakiyetler dilerim. Birlik beraberlik içerisinde ‘Kazanan Meram’ için hep birlikte mücadele edeceğimiz bir süreç olacağından şüphemiz yoktur” dedi.

Olağan genel kurulun korona virüs salgınına karşı tüm tedbirler alınarak gerçekleştirileceğini kaydeden MHP İlçe Başkanı Ay, delege ve partililerin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde toplantıya katılabileceklerini sözlerine ekledi.

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