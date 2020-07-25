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Önce `aldattı´ diyen eş katili, şimdi de `kavga´ dedi

DHA

Önce `aldattı´ diyen eş katili, şimdi de `kavga´ dedi


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da, 3 çocuğunun annesi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Bekir Erkol (40), eşini kendisini aldattığı için öldürdüğü iddiasından vazgeçerek, "Ben bu olayı eşimin beni aldatmasından dolayı değil, aramızda yaşanan kavgalardan dolayı gerçekleştirdim" dedi. Avukatının araya girmesi üzerine de, "Ben bu olayı hem beni aldattığı için hem de sürekli bana hakaret etmesi ve beni küçük düşürmesinden dolayı gerçekleştirdim" diye konuştu.
Olay, geçen yıl 22 Ağustos günü, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında, şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, 18 Ağustos tarihinde kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, uzaklaştırma kararı verildikten 4 gün sonra, eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. Çift arasında çıkan tartışmada, Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçakla eşine saldırdı.
EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Vahşete tanık olan çiftin yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u koridorda, 46 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kızını evde bırakıp, 2 oğluyla annesinin evine giden ve polisi arayarak teslim olan Bekir Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
Yürütülen soruşturma sonunda tutuklu Bekir Erkol hakkında 'Canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
KARNININ ÜZERİNE OTURUP BIÇAKLAMIŞ
İddianamede, Bekir Erkol'un iş çıkışı eşinin 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı eve geldiği, çift arasında henüz tam tespit edilemeyen nedenden dolayı tartışma çıktığı anlatıldı. Erkol'un eşini, karnının üzerine oturarak defalarca bıçakladığı vurgulanan iddianamede, verilecek cezada takdir indirimi uygulanmaması talep edildi. 
ÖNCE 'ALDATTI', ŞİMDİ 'KAVGA ETTİK' DEDİ
Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkamesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erkol, SEGBİS üzerinden katılırken, salonda öldürülen Tuba Erkol'un ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.
Daha önceki ifadelerinde eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü ileri süren Erkol, "Ben de eşim ile tanık olarak ifadesine başvurulan kişi arasında bir şeyler olduğundan şüphelenmiştim. Daha önce belirttiğim gibi bir mesaj görmüştüm. Bir de oğlum bana halı sahadaki öpücük atma olayından bahsetmişti. Benim şüphelerim bunlardı. Bunun dışında başka şüphelerim yoktu. Beni aldatacağını eşime konduramıyordum. Ben bu olayı eşimin beni aldatmasından dolayı değil aramızdaki kavgalardan dolayı gerçekleştirdim. Eşim sürekli olarak bana hakaret ediyordu. 'Sen erkek değilsin' diyordu. Aileme hakaret ediyordu. Bana eşlik yapmıyordu. Bu olaylar birikmişti. Olay günü yine tartıştık. Sonra kendimi kaybettim. Bu olay meydana geldi" dedi. 
SÖZLERİNİ DÜZELTTİ
Erkol'un avukatı araya girerek, mahkemeden sanığa, eşini kendisini aldattığı için öldürüp öldürmediğinin yeniden sorulmasını talep etti. Bunun üzerine Erkol, "Ben bu olayı hem beni aldattığı için hem de sürekli olarak bana hakaret etmesi ve beni küçük düşürmesinden dolayı gerçekleştirdim. Biraz önce tam olarak mahkeme heyetinin sesini alamadım" diye konuştu.
KARDEŞİMİ ÇÖPLÜĞE GETİRİP, BOĞAZINA BIÇAK DAYAMIŞ
Öldürüken Tuba Erkol'un ağabeyi Osman Ceran da Bekir Erkol'un evlendiklerinden itibaren kız kardeşine şiddet uyguladığını belirterek şunları söyledi:
"Bekir evlendiği günden itibaren kız kardeşime sürekli şiddet uyguladı. Kız kardeşim, birkaç kez boşanmak istediğini bize ve Bekir'e söyledi. Hatta dava açtı. Bekir, bizle görüşerek pişman olduğunu söyledi. 'Biz de yuva yıkılmasın' diye, kardeşimi ikna ettik. Kardeşim Bekir'den boşansaydı da bilinen son değişmeyecekti. Yine öldürecekti. Daha önceden kız kardeşimi çöplüğü götürüp, yere yatırıp boğazına bıçak dayamış. Birçok kez kız kardeşime şiddet uyguladı. Bu olayın mağduru çocuklar değil. Biz de ailecek perişan olduk. Ülkemizdeki kadın cinayetleri dikkate alınarak, örnek olacak şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.
Tuba Erkol'un anne-babası da Bekir Erkol'un en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma, ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-07-25 12:28:29

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