Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 3 yaralı

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karayolu kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Türkmen köyü yol kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Adana yönüne giden M.K.T. idaresindeki 06 BF 0422 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobil, istasyondaki tabela, bordür ve tel çite çarparak durabildi. Kazada, araçta bulunan sürücü ve yanındaki 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.