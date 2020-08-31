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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesine TSE Covid-19 güvenli hizmet belgesi

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek "TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

Karatay Belediyesine TSE Covid-19 güvenli hizmet belgesi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek “TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazandı.
Karatay Belediyesi, TSE tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek, Türkiye’de “TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazanan belediyelerden oldu. Korona virüs salgını süreci boyunca hem vatandaşların hem de çalışanlarının sağlığı adına birçok karar ile tedbir alan Karatay Belediyesi, sürdürdüğü çalışmalar neticesinde "TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı. Konya’da “TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazanan ilk belediye olan Karatay Belediyesi, böylece hizmetlerde kalite, güven ve devamlılığın sağlanması adına önemli bir mesafe daha kat etmiş oldu.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Covid19 salgının ülkemizde görülmeye başlamasıyla birlikte gerekli bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, aynı hassasiyeti sürdürdüklerini aktardı. Başkan Hasan Kılca, “Kurum olarak hem çalışma arkadaşlarımızı hem de hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızı düşünerek süreci hassasiyetle yürüttük, yürütüyoruz. Yaşadığımız salgın sürecinin ilk gününden bu yana da belediye olarak hassasiyetle aldığımız tedbirler neticesinde TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgemizi aldık. Yerel hizmetlerin sunumunda kalite ve standartlara azami özen gösteriyoruz. Pandemi döneminde Covid19 ile mücadelede, hem belediye çalışanlarımızın hem de belediyemizden hizmet almak için gelen vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve hizmette devamlılığı sağlamak için hizmet binamızda Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol çalışmalarını büyük bir titizlikle uluslararası standartlara uygun olarak yürütmekteyiz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar bizim için öncelik güven ve kalitedir. Hemşehrilerimiz için her şeyin en güzelini en doğrusunu yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Uluslararası standartta hizmet veriyoruz”
Vatandaşların sağlığını ve konforunu çok önemsediklerini, vatandaşın güvenli ortamlarda hizmet almalarını sağlamaya gayret ettiklerinin altını çizen Hasan Kılca, TSE’nin verdiği Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin de bu kapsamda kıymetli olduğunu söyledi. Kılca şunları dile getirdi; “Salgının yayılım süreci ile birlikte hizmetlerimizin aksamaması için esnek çalışma yöntemiyle görevimize devam ettik. Daha sonra açıklanan kontrollü sosyal hayat çerçevesinde kurum olarak bütün tedbirleri en üst seviyede alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle tüm belediye personelimize Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eğitimi konularında eğitim verildi. Titizlikle aldığımız önlem ve tedbirler neticesinde de TSE tarafından gerçekleştirilen denetlemeden geçtik ve belediyemiz, uluslararası kalite belgesi niteliğindeki TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı. Ben bu vesileyle, belgenin alınması sürecinde gayret gösteren, emek veren tüm personelimize, çalışma arkadaşlarıma ve TSE yetkililerine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karatay Belediyesi olarak Konyamıza, Karatayımıza ve hemşehrilerimize toplam kalite yönetimi anlayışıyla ve uluslararası standartlarda hizmet sunmaya devam edeceğiz.”

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