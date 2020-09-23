Yılın ahileri Başkan Altay'ı ziyaret etti

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Yılın Türkiye Ahi Çırağı seçilen Ahmet Durmaz, Yılın Konya Ahisi Abdullah İyitaşcılar ve yine Yılın Konya Kalfa Ahisi Atılay Özkan, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Kırşehir'de düzenlenen 33. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Yılın Türkiye Ahi Çırağı Ahmet Durmaz, Yılın Konya Ahisi Abdullah İyitaşcılar ve Yılın Konya Kalfa Ahisi Atılay Özkan, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi. Başkan Altay, ahiliğin bir Selçuklu geleneği, Ahi Evran’ın da Selçuklu değeri önemli bir şahsiyet olduğunu belirterek, payitaht şehir olarak; ahiliği, sanatı, sanatçıyı ve ustalığı sahiplenmesi gereken doğru yerin Konya olduğunu kaydetti.

Başkan Altay, “Bunu da 3 dönemdir gösteriyorsunuz. Allah razı olsun. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum, hepsini tebrik ediyorum. Allah nazardan saklasın. Önemli olan gençlerimize iyi örnekler ortaya koyabilmek. Yeni nesil daha kolay ve hızlı hareket etmek istiyor. Ama bir emek, alın teri olmadan hem kazanç olmuyor, hem de kazancın bereketi olmuyor. Gençlerimiz için de çok iyi bir örnek teşkil etti. Hayırlı olsun” diye konuştu.



"Pandemi sürecinde büyükşehir belediyemiz esnafımıza destek oldu"

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ise, 2018 yılın Türkiye Ahisi, 2019 yılının Türkiye Ahi Çırağı ve 2020’nin Türkiye Ahi Çırağı’nın Konya’dan çıktığını hatırlatarak, “Ben burada oda başkanlarımıza, teşkilatımıza ve seçilen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımız inşallah örnek olacak. Bir pandemi süreci geçirdik. Bu süreçte özellikle Büyükşehir Belediyemizin 35 bin esnaf ve sanatkârımıza, ihtiyacı olanlara, yanında çalıştırdığı kardeşlerimize desteği oldu. Bu, unutulmayacak ve sürekli zikredilmesi gereken konulardan bir tanesi olacak. Tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

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