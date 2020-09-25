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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir’e modern otogar binası kazandırılıyor

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir'de yatırımlarda incelemelerde bulunarak sanayiciler, esnaflar ve ilçe halkıyla buluştu.

Akşehir’e modern otogar binası kazandırılıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir’de yatırımlarda incelemelerde bulunarak sanayiciler, esnaflar ve ilçe halkıyla buluştu.
Başkan Altay, Akşehir programı kapsamında ilk olarak Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret ederek, Akşehirli sanayicilerle bir araya geldi. OSB’de üretim yapan fabrikaları inceleyen Başkan Altay, işçilerle sohbet ederek, üretim hakkında fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

“Her türlü desteği vermeye hazırız”
Sanayicilerle buluşmada konuşan Başkan Altay, bir yer ne kadar gelişse de istihdam sağlanamıyorsa insanların orada yaşamasının mümkün olmadığının altını çizerek, “Parkları, yolları, caddeleri yapsanız da eğer insanların karnı doymuyorsa, bir iş bulamıyorsa büyük bir göç yaşanıyor. Onun için buradaki organizasyon çok kıymetli. Memleketimize yaptığınız katkılardan dolayı hepinizden Allah razı olsun. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız.” ifadelerini kullandı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da “İlçemizin kalkınmasına büyük katkı veren iş adamlarımızla Büyükşehir Belediye Başkanımız buluştu. Uğur Başkanımız gerçekten bir Akşehir sevdalısı. Bugüne kadar ilçemize yaptığı ve bundan sonra yapacakları için çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

Yeni otogar binasının temeli atıldı
Başkan Altay, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak yeni otogar binasının temel atma programına katıldı. Başkan Altay, burada yaptığı konuşmada, önemli bir yatırımın temelini attıklarını belirterek, “Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte Akşehirimize toplam 228 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Atık Su Artırma Tesisinden restorasyon çalışmalarına kadar birçok proje hayata geçti. Akşehir potansiyeli yüksek bir ilçemiz. Özellikle ziyaret ettiğimiz sanayi bölgesi, gelişme alanlarının planlanması, ileride OSB adına, üretim adına çok iyi şeyler olacağının işareti” diye konuştu.

Akşehir, turizm destinasyonlarının önemli bir parçası haline gelecek
Bir taraftan da Akşehir’in turizme kazandırılmasıyla ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Özellikle restorasyon çalışmalarında ilçe belediyemiz, Büyükşehir olarak biz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Sayın Murat Kurum’un katkılarıyla bir kısmı kredilerle Akşehir’in o tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah Akşehir, restorasyon çalışmalarıyla turizm destinasyonlarının önemli bir parçası haline gelecek” şeklinde konuştu.

Yeni otogarın maliyeti 7.5 milyon lira
Akşehir’in birinci derecede deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, mevcut otogar binasının depremle ilgili ciddi sorunları olduğunu aktaran Başkan Altay, “Bundan dolayı yapmış olduğumuz çalışmalarda 7.5 milyon liraya mal olacak, 2 bin 700 metrekarelik bir otogarın yapımına bugün başlıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmiş olacak. Akşehir’in önemli projelerini takip ediyoruz. İnşallah baharda içme suyuyla ilgili çok önemli bir proje hayata geçecek. Bu yapılanlarla birlikte Akşehir’in ekonomisine ciddi bir katkı sağlanmış olacak. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Tarımsal üretime katkı sağlıyoruz
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak başka bir önceliklerinin de bölgede tarımla uğraşan çiftçilerin gelirini artırmak olduğunu vurgulayan Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: “Sadece Akşehir’de değil, Yunak’ta, Tuzlukçu’da, Çeltik’te bulunan üreticilerimize her türlü tarımsal desteği vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 210 milyon liraya yakın tarımsal destekte bulunduk. Ürün çeşitliğinin artırılması, ürünlerin pazarlanması ve marka değerinin oluşturulmasıyla ilgili de çalışmamız var. İnşallah Konyamız çok daha güzel yarınlara sahip olacak” ifadelerine yer verdi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, “Akşehirimiz artık daha yeni ve işlevsel bir otogara ihtiyaç duyuyordu. İnşallah kazasız, belasız şekilde Akşehir halkımızın hizmetine sunarız. Yeni Otogarımızı yatırım programına aldıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Cuma namazı sonrası ilçe halkını ve restorasyonu Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan Arasta Çarşısı’nda esnafları ziyaret eden Başkan Altay, restorasyonu Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Tahtakale Mescidi’nde ve son olarak yine Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir’e kazandırılacak mezbaha yatırımında da incelemeler gerçekleştirdi.

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