İsmail Kartal: “Beşiktaş’ı iyi analiz ettik”

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 41 kazandıkları Beşiktaş maçını rakibi iyi analiz ettikleri için kazandıklarını söyledi.

Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 41 mağlup etti. maçın ardından Teknik Direktör İsmail Kartal, değerlendirmelerde bulundu.



"Beşiktaş’ı iyi analiz ettik"

Hafta içi Beşiktaş'a karşı çok çalıştıklarını ve çok iyi hazırlandıklarını belirten İsmail Kartal, “Çok çalışmayı seven bir çalışma grubumuz var. Bunu bildiğim için ben ekibim çalışmayı seven ve çalıştıran bir ekibiz. Kolay kolay oyuncuları boş bırakmayız. Hem takımın gelişimini hem de oyuncuların gelişimini sağlayabilmemiz için tesiste onlarla beraber yatıp kalkıyoruz. Sonuçta Beşiktaş’ı iyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Antrenmanlarda bazı oyuncularımız belki biraz acı çekiyorlar ama acı çekmeden de başarı ve zaferler gelmez. Biz bu hafta gerçekten çok iyi çalıştık. Taktik disiplin olarak rakibimizin ne yapacağını ve bizim onlara karşı hikayemizin ne olduğunu çok iyi anlattık. Oyuncularım da taktik disiplin olarak maç başından sonuna kadar en iyisini yapmaya çalıştılar. Oyunun son bölümlerinde birazcık fizik olarak oyundan düştük. Bu sistemde fizik olarak birkaç hafta sonra biraz daha takımımızın seviyesini yukarıya çekebilirsek çok daha iyi bir Konyaspor olacağını düşünüyorum” dedi.



“Savaşan ve başarılı olabilecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz”

Takımını getirmek istediği noktayı anlatan Kartal, “Çok daha iyi mücadele eden savaşan ve başarılı olabilecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün planlamam hayalim ve hedefim bu. Bugünkü galibiyeti her ne kadar tribünler boş olsa da sanki doluymuş gibi büyük Konyaspor camiasına, taraftarımıza ve yöneticilerimize armağan ediyorum. Oyuncularımı da bugünkü mücadelelerinden dolayı taviz vermeden ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Onları da tebrik ediyorum. 40’ken yediğimiz gol kabul edilemez. Bunu zaten hafta içi takımımıza göstereceğiz. Maç 40 olabilir, 00 olabilir ama böyle ucuz gol yememeliyiz. 40’ken bu golü yememiz bizim için bir artı avantaj oldu. Bir daha böyle bir gol yemememiz için bunu hafta içinde yaptığımız analizlerde oyuncularıma göstereceğim. Sonuç olarak çok güzel bir galibiyet. Beşiktaş gibi büyük bir takımı burada 4 golle yenmek çok güzel anlamlı bir galibiyet oldu. Ekibime ve oyuncularıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

