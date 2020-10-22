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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’da yatırımlar hız kesmiyor

İHA

Karatay’da yatırımlar hız kesmiyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Yağlıbayat ve Akörenkışla mahallelerinde yapımına başlanan sosyal tesislerin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Karatay Belediyesi ilçenin yaşam standardını yükselten yatırımlarına yenilerini ekliyor. Bu kapsamda Yağlıbayat ve Akörenkışla Mahallelerine kazandırılacak olan iki sosyal tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı. Akörenkışla Mahallesi’nde gerçekleştirilen temel atma törenine Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkan Vekili Yusuf Yöreli, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, Karatay ilçesi mülki erkanı, Karatay Belediyesi meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

“Karatay’a her hafta bir yatırım müjdesi vereceğiz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çok amaçlı olarak hizmet vermesine yönelik tasarlanan sosyal tesislerin bölgenin önemli bir merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirterek, sosyal tesislerin içerisinde iş merkezleri, çok amaçlı salonlar ve muhtarlık ofisi olacağını söyledi. Her hafta ya bir tesis açılışı ya da temel atma programı yapacaklarının müjdesini veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kazandırdıkları sosyal tesislerin bölgeye yeni bir soluk getireceğini dile getirdi. Karatay Belediyesi’nin sosyal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan hizmetleri götürmek için çalıştığını ifade eden Başkan Kılca, “1 milyon 340 bin TL’ye mal olacak olan ve 457 metrekarelik inşaat alanında gerçekleştirilen iki sosyal tesisimiz mahalle halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Yağlıbayat Mahallemize ve Akörenkışla Mahallemize kazandıracağımız sosyal tesislerimizde muhtarlık ofisi, çok amaçlı salon, iş yerleri yer alacak. Bu tesislerimizin mahallelerimizin gözde merkezleri haline gelmesini arzuluyoruz” dedi.

“Dur durak bilmeden ilçemizi güzel bir geleceğe taşıyoruz
İnsan odaklı hizmetler için ortak akıl ile Karatay’a hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Hasan Kılca, “Hemşehrilerimizin hizmetlerimizden memnun olduklarını görmek bizi daha fazla hizmet üretmeye ve çalışmaya teşvik ediyor. Bu motivasyon ve enerjiyle dur durak bilmeden ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Sahada özverili ve gayretle çalışan çalışkan ekibimiz var, ben bu vesileyle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemize yaptığımız tüm yatırımlarımızda belediye meclisi üyelerimizle, muhtarlarımızla, ilçe başkanımız ve teşkilatımızla, mahalle başkanlarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte hareket ediyoruz. Bu doğrultuda da mahallelerimizin tamamını daha güzel bir geleceğe hep birlikte taşıyoruz. Bunu yaparken de Karatayımızın tamamına ve hiçbir ayrım gözetmeksizin mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet etmeye gayret ediyoruz. Çünkü her bir mahallemiz ve her bir vatandaşımız bizim için kıymetlidir” açıklamalarında bulundu.

“Sosyal tesisler sosyal ve ekonomik hayata katkı sunacak”
Sosyal tesislerin mahallelerin sosyal ve ekonomik hayatlarına önemli katkılar sağlayacağını belirten Hasan Kılca, iki tesisin birlik ve beraberlik ile ortaya çıkan bir saha çalışmasının ürünü olduğunu vurgulayarak, “Temelini attığımız her iki sosyal tesisimizi de en kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bugünden yaptığımız tüm bu hizmetlerin geleceğe dönük olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Yağlıbayat ve Akörenkışla Mahallerimizin sosyal ve ekonomik hayatına önemli bir katkı sağlayacak bu yatırımlarımızın şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Karatay Belediyesi her hafta yeni yatırımlarla başarısını ortaya koyuyor”
Karatay Belediyesi’nin birçok alanda Karatay’ın yaşam standardını yükselten hizmetler sunduğunu söyleyen Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, “Karatay Belediyemiz pandemiye rağmen her hafta bir açılış ya da temel atma yaparak önemli başarılara imza atıyor. Başkanımız ilçede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için büyük bir çaba içerisinde ve güzel işler yapıyor. Yapılan hizmetlerle Karatay’ın tüm mahalleleri eşit şekilde gelişiyor. Bu yatırımlar vatandaşların merkeze uzak mahallelerde kalıp buralardaki üretime ve gelenekselliğe katkı sağlaması açısından oldukça önemli. Bu güzel sosyal tesisler ile birlikte Karatay Belediyemiz tarafından yapılan ve yapımı devam eden diğer tüm tesislerin ve yatırımların Konyamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Gönül birliğiyle Karatayımız için çalışıyoruz”
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise Başkan Kılca’nın seçimlerden önce ne söz verdiyse şimdi teker teker hepsini hayata geçirdiğini dile getirerek, “İki sosyal tesisin tamamlanmasında emeği geçen ve yoğun bir çaba harcayan belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tesislerimizin mahallelerimize hayırlı olmasını, sosyal ve ticari hayata katkı sağlamasını temenni ederim. Hep birlikte şehrimizin ve ilçemizin ihtiyaçlarını karşılama adına el ve gönül birliğiyle hareket ediyoruz. Bizler AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı olarak Belediyemizle birlikte omuz omuza, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından her iki sosyal tesisin temeli dualarla atıldı.

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