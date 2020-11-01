Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu, şizofreni hastası şüpheli gözaltında



Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'nın Bozkır ilçesinde, bir lisenin yanında Mustafa Sömek'in (56) başı ve cinsel organı kesilmiş, cesedi bulundu. Sömek'in başı lisenin bahçesinde bulunurken, katil zanlısı olduğu saptanan şizofreni hastası Mücahit M. (41), taksiyle kaçtığı Yalıhüyük ilçesinde yakalandı.

Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi üzerinde bulunan Zengibar Anadolu Lisesi yanındaki alanda gece yarısı sıralarında ceset olduğunu görenler polisi aradı. Hemen adrese giden polis ekipleri, başı ve cinsel organı kesilmiş halde olan cesedi buldu. Cinsel organı vücudun yanında, başı ise lisenin bahçesinde bulundu.

Mustafa Sömek'e ait olduğu belirlenen ceset ve başı, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Korkunç cinayetle ilgili hemen harekete geçen polis ekipleri, katil zanlısının şizofreni hastası Mücahit M. olduğunu saptadı. Şüpheli, taksiyle kaçtığı Yalıhüyük ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Mücahit M., sorgulanmak üzere Bozkır Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-11-01 11:12:30



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