UCLG Eş Başkanı Altay: "Amacımız küresel olarak daha güçlü UCLG"

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın davetlisi olarak UCLG Dünya Konseyi Toplantısı'na katıldı.

UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, video konferans üzerinden UCLG Dünya Konseyi Toplantısı’na katıldı. Çin’in Guangzhou Belediyesi ev sahipliğinde video konferans yoluyla düzenlenen UCLG Dünya Konseyi toplantısı açılış oturumuna BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır da davetli olarak katıldı.

"Yerel yönetimler kentlerin küresel vizyonunu gerçeğe dönüştürmesi açısından çok önemli"

Açılış oturumunda konuşan Volkan Bozkır, kendisini toplantıya davet eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, yerel yönetimlerin kentlerin küresel vizyonunu gerçekliğe dönüştürmek açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Bozkır, Covid19 salgınının kentsel alanların ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Virüsün doğal ortamdan çıkmış olmasına rağmen kentsel alanlar sonuçlarından çok daha derin bir şekilde etkileniyor. Covid19 vakalarının yüzde 90’ını yine kentlerde gördük. Yerel yönetimler de bu savaşın ön saflarında yer alıyor. O yüzden bu ön saftaki çalışanları unutmamak gerekiyor. Ben inanıyorum ki kentler ve yerel yönetimler Covid19 krizini bir fırsata dönüştürebilir. Böylece çok daha sağlam ve iyi bir toparlanma oluşabilir” diye konuştu.



Başkan Altay'dan Volkan Bozkır'a teşekkür

UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, toplantıda yaptığı konuşmada, Volkan Bozkır'ın Türkiye’de Avrupa Birliği Bakanlığı ve parlamenter olarak önemli hizmetlerde bulunduğunu, bugün de BM 75. Genel Kurul Başkanlığını yürüttüğünü belirerek, kendilerini kırmayarak oturuma katılmasının yerel yönetimlere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.



"UCLG BM çalışmalarını yerele yaymak için çalışıyor"

Birleşmiş Milletler’in dünya barışını, uluslararası iş birliğini, küresel anlamda önemli sayılabilecek her türlü konuyu gündeminde tutan ve küresel sistemin daha iyi konumlara gelmesini amaçlayan bir kuruluş olduğunu ifade eden Başkan Altay, “UCLG de BM’nin çalışmalarını yerele yaymak için var gücüyle çalışmaktadır. Bizler UCLG çatısı altında yer alan tüm yerel ve bölgesel yönetimler adına Sayın Volkan Bozkır’a aramızda olduğu için teşekkür ediyoruz. Yerel ve bölgesel yönetim temsilcilerinin, tüm dünyanın bu yıl yüzleşmek zorunda kaldığı bu zorlu süreçte sizin yanınızda bulunduklarını ve küresel dayanışmayı güçlendirirken sizi destekleyeceklerini ifade ettiklerini de bilmenizi isterim. İlerleyen dönemlerde BM ile eş güdümlü olarak çalışan ve küresel olarak daha etkin bir UCLG görmek bizlerin en büyük amaçlarından birisidir. Bu kapsamda UCLG’nin bu çalışmalarının BM nezdinde de görünürlüğünü ve teşkilatın etkinliğini artırmak için BM’de gözlemci statüsü edinmeyi amaçladığımızı ve bu konuda Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır’ın desteklerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu yoğun süreçte tüm katılımcılara böyle önemli bir konuda bizimle bulundukları için teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

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