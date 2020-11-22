İrfan Buz: "Çok fazla hamle şansımız olmadı"

Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, çok fazla hamle şanslarının olmadığını belirterek, net pozisyon yakalayamadıklarını kaydetti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'in 9. haftasında 21 mağlup oldukları Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mağlubiyetin hiçbir mazeretinin olmadığını ifade eden İrfan Buz, "Zaman zaman eksiklerimiz oluyor. Bizim de tabii özellikle Konyaspor müsabakasından evvel bayağı sıkıntılarımız vardı. Ama bunun arkasına sığınmayarak kendi oyunumuzu oynamak istedik. Özellikle ilk yarı bunu yaptığımızı düşünüyorum. Futbolcularımız burada baskıyı kurdu ve golü de buldu. İkinci devre çok erken 11'i gördük. Bunun akabinde oyun tabii ki ev sahibi etrafında döndü. Çok fazla hamle şansımız olmadı. Böyle olunca da net pozisyon şansı yakalayamadık. Ortada giden bir müsabakada duran bir toptan 2. golü yedik ve müsabakayı kaybettik. Konyaspor'u tebrik ediyorum" dedi.

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