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Kütükcü: “Konya 2020 yılında da üretim, yatırım ve ihracat dedi”

İHA

Kütükcü: “Konya 2020 yılında da üretim, yatırım ve ihracat dedi”

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, 2020’nin Covid19 salgınının etkisiyle zor bir yıl olduğunu, ancak Konya’nın her şeye rağmen ‘üretim, yatırım ve ihracat’ dediğini söyledi.
Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. KSO, 2020 yılının son meclis toplantısını Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in başkanlığında online olarak gerçekleştirdi. Meclis üyelerine Konya Sanayi Odası'nın bir yıllık faaliyetleri hakkında bilgi veren Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, “2020 yılı ülkemizi, toplumun tüm kesimlerini, dünyayı zorlayan bir yıl oldu. Pandemi hepimizin alışkanlıklarını değiştirdi. Ancak iş dünyası olarak, pandemi sürecini yönetmeyi öğrendiğimizi hatta bazı sektörlerde yeni fırsat alanları açmayı başardığımızı düşünüyorum. Bu yılın 11 ayında, pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen 2 milyar dolara yaklaşan bir ihracat yaptık. 2019 ihracat rakamını aşarak, yeni ihracat rekoruna hazırlanıyoruz. Yine, şehrimizdeki ihracatçı firma sayısının Kasım ayı itibariyle, 3.067'ye ulaştığını büyük bir mutlulukla görüyoruz. Konya OSB’mizdeki ve şehrimizin muhtelif sanayi sitelerindeki yatırımların seyri, bizleri geleceğe dair daha da umutlandırıyor. Tüm bunlar gösteriyor ki, sanayicilerimiz bütün olumsuz şartlara rağmen üretim, yeni yatırım ve ihracat yapma, istihdam yaratma isteğini koruyor" dedi.

KSO’dan pandemide 11 ayrı rapor
Başkan Kütükcü, pandemi sürecinde, şartlar ne olursa olsun sanayi üretiminin devam etmesi gerektiğini her platformda ifade ettiklerini ve bu yönde çok sayıda çalışma yaptıklarını kaydetti. Kütükcü, pandemi sürecinde sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda 11 ayrı rapor hazırlayarak, TOBB başta olmak üzere bakanlıklarla ve ilgili kurumlarla paylaştıklarını, bu raporların takibini yaptıklarını ve taleplerinin pek çoğunun hayata geçtiğini anlattı. Kütükcü, “Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, bu dönemde de üyelerimize 5 yıldızlı hizmet verdik. Sokağa çıkma kısıtlamalarında çalışma izinlerinin koordine edilmesi gibi çalışmalarımızda, sadece üyelerimize değil, üyemiz olmayan sanayicilerimize de hizmetin en kalitelisini vermeye çalıştık" şeklinde konuştu.
Oda olarak 2020 yılında da üretim ve ihracatın artmasına yönelik çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran Kütükcü, yıl boyunca 27 online toplantı, panel, seminer, 24 online eğitim düzenlediklerini ve 6 uluslararası etkinlikte yer aldıklarını ifade etti.

“Savunma sanayi alanındaki hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz”
Savunma sanayine yönelik yapılan çalışmaların 2020 yılı boyunca da devam ettiğini, Konya'ya bir savunma ana sanayi yatırımı kazandırma hayallerinin gerçekleştiğini vurgulayan Kütükcü, "Odamızın büyük emek ve katkılarıyla şehrimize kazandırılan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın üretime başlamasıyla bu hayalimiz hamdolsun gerçekleşti. 24 Konyalı girişimcimizin yüzde 49 ortaklığı ile yapılan bu yatırım, beraberinde çok güzel gelişmelere de vesile oldu. Aselsan’ın da içinde bulunduğu 1 milyon 581 bin metrekarelik alan Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edildi. Bu alan da bir de, test merkezi kurulacak. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ’den sonra TR TEST Merkezi ile ikinci yatırımını da aldı" ifadelerini kullandı. Kütükcü ayrıca, şehrin savunma sanayi alanındaki gelişimine destek vermek amacıyla STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile birlikte yapılan, Savunma Sanayi Geliştirme Merkezi Fizibilite Projesinin de tamamlandığını, Mevlana Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği ile yürütülen bu projeyi, 2021 yılında hayata geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

“KSO’nun kurduğu AHİTÜRK, mesleki yeterlilik belgesi vermeye başlayacak”
Yıl boyunca öncelikli konular arasında yer alan mesleki eğitim alanında da birçok çalışma yaptıklarını vurgulayan Başkan Kütükcü, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Göreve geldiğimiz günden bu yana mesleki eğitim meselesi ile ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Konya OSB'mizdeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin eğitim kalitesini geliştirmek için 2020 yılında da desteklerimizi sürdürdük. Bu dönemde Konya'nın en çok tercih edilen meslek lisesi olan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ASELSAN Teknik Lisesinden sonra Türkiye’nin en yüksek puan ile öğrenci alan ikinci Teknik Lisesi oldu. İnşallah, şimdi de Konya Organize Sanayi Bölgemize bir çıraklık okulu kurulması yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan ulusal yeterliliklere uygun belgelendirme faaliyetleri yürüten AHİTÜRK markasıyla kurduğumuz, Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketimiz, TÜRKAK tarafından akredite edildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkisini de alan şirketimiz, yeni yıldan itibaren üyelerimize hizmet vermeye başlayacak."

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