Meram’da Geleneksel Kort Tenis Kış Turnuvası başlıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından organize edilen ‘Kort Tenis Kış Turnuvası’nın 2’incisi 25 Ocak’ta başlıyor.

Meram Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Geleneksel Kort Tenis Kış Turnuvası’ nın ikincisi 25 Ocak5 Şubat tarihleri arasında Muhammet Yürükuslu Spor Tesisinde gerçekleştirilecek. Pandemi tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda tenisçinin katılabileceği turnuvanın müracaatları ise 1520 Ocak tarihleri arasında www.meram.bel.tr ya da www.meramspor.com adreslerinden yapılabilecek.



Turnuva 8 ayrı kategoride gerçekleştirilecek

150 sporcunun iştirak edebileceği turnuvada yarışmalar 8 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmada yaş kategorileri ise şöyle; 20132011 doğumlular (810 yaş) (kız/minikler kategorisi), 20132011 doğumlular (810 yaş) (erkek/minikler kategorisi), 20102007 doğumlular (1114yaş) (kız/yıldızlar kategorisi), 20102007 doğumlular (1114yaş) (erkek/yıldızlar kategorisi), 20062004 doğumlular (1517 yaş) (kız/gençler kategorisi), 20062004 doğumlular (1517 yaş) (erkek/gençler kategorisi), 2003 ve daha büyük doğumlular (18 yaş ve üzeri) (bayan büyükler kategorisi), 2003 ve daha büyük doğumlular (18 yaş ve üzeri) (erkek büyükler kategorisi).



“Tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum”

Sınırlı sayıda sporcunun katılacak olmasına rağmen bu özel turnuvanın heyecanını yaşamak isteyen tüm tenis sporcularını turnuvaya müracaata davet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın böylesi önemli bir turnuvaya daha ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Özellikle bireysel sporlarda başarı yakalayabilmek adına böylesi turnuvaları önemsiyoruz. Sporumuzun gelişmesi, gençlerimizi de spora özendirmek adına başlattığımız kort tenis turnuvasının ikincisini gerçekleştirerek bunu geleneksel bir hale getirdik. Birkaç hafta önce gerçekleştirdiğimiz ‘Türk Okçuluğu Turnuvası’nda olduğu gibi bu turnuvada da salgına karşı tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alıyoruz. Bu noktada da gençlerimizin ve ebeveynlerin endişe duymalarının önüne geçtik. İnşallah gençlerimiz, çocuklarımız, aileler, tenis severler ve Meram adına güzel bir organizasyon olacak. Katılacak tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

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