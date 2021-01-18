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Sırtındaki çuvaldan çaldığı 10 tavuk çıktı

DHA

Sırtındaki çuvaldan çaldığı 10 tavuk çıktı


Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA'da bir kümesten 10 tavuk çalan G.Ş. (16), yolda çuvalla yürüdüğü sırada polis ekiplerince yakalandı. 
Olay, gece yarısı Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son 1 hafta içinde bölgede evlerden ve kümeslerden tavukların çalındığına dair çok sayıda ihbarın gelmesi üzerine çalışma başlattı.  Polis, bölgede çalışma yaptığı sırada, yine bir kümesten tavuk çalındığı ihbarı geldi. Bu sırada bölgedeki ekipler, yolda elinde çuvalla yürüyen G.Ş.'yi şüphe üzerine durdurdu. Polis, G.Ş.'nin elindeki çuvalı açtığında, 10 tavuk buldu. GBT sorgusu yapılan ve 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunduğu belirlenen G.Ş., gözaltına alındı. Tavuklar sahibine teslim edildi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet IŞIK
2021-01-18 11:13:38

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