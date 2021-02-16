Kamyonet buzlanan yolda devrildi; amca- yeğen kazayı yara almadan atlattı



Erol ERDAL/EMİRGAZİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Emirgazi ilçesinde, Tahir Atçeken ve yeğeni Hasan Atçeten, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldu. Amca ile yeğenin kesim için götürdükleri büyükbaşlardan 1'i ise yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, EmirgaziEreğli yolu Kutören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tahir Atçeken, 42 ACV 241 plakalı kamyonete yüklediği 4 büyükbaşı yeğeni Hasan Atçeten ile kesim için Ereğli'ye götürmek üzere yola çıktı. Atçeken'in kullandığı kamyonet, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Tahir Atçeken ve yeğeni Hasan Atçeken yara almazken, büyükbaş hayvanlardan 1'i yaralandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Emirgazi Erol ERDAL

2021-02-16 11:25:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.