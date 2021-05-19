Beyşehir ve Hüyük’te 19 Mayıs kutlamaları

Konya’nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Beyşehir’de, Anıt meydanındaki törende, Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu tarafından çelenk koyuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından buradaki tören tamamlandı. Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Albayrak, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı.

Hüyük ilçesinde Anıt meydanda düzenlenen törende ise, Atatürk Anıtına İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin koyulması sonrasında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından program son buldu. Törene, İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Adem Başaran, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Dursun Ali Özer, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve bir grup öğrenci katıldı.

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